Voestalpine ilk yarı için zarar bildirdi, tüm yıla yönelik beklentilerini revize etti

Salı, 10 Kasım 2020 14:52:28 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 30 Eylül’de sona eren 2020-21 mali yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıklayarak, bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 115 milyon € net kâra kıyasla 276 milyon € net zarar bildirdi. Şirketin satış gelirleri ise yıllık %21,9 düşüşle yaklaşık 5,1 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü Corona virüsü krizi nedeniyle yıllık %40,6 düşüşle 395 milyon € oldu.

Şirket, ilk yarı sonuçlarının tamamen Corona virüsü salgınıyla şekillendiğini belirtti. Mali yılın ilk çeyreği, neredeyse tüm müşteri segmentlerinden gelen yoğun talep erimesinden etkilenirken, ikinci çeyrekte başlıca sektörlerde önemli bir toparlanma görüldü. Başta Avrupa ve ABD otomotiv sektörü olmak üzere tüketim malları ve inşaat sektörleri, baharda uygulanan karantina önlemlerinin ardından hız kazandı. Yüksek kaliteli çelik ürünlere yönelik artan taleple şirket, Avusturya, Linz’deki küçük yüksek fırınını Eylül ayında yeniden faaliyete geçirdi. Grubun Çin’deki birimleri pandemi öncesi kapasite kullanımına geri döndü.

Voestalpine AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Eibensteiner, “AVFÖK ve nakit akışındaki artış, tutarlı maliyet azaltma ve verimlilik artırma programlarımızın işe yaradığını gösteriyor. Aynı zamanda bu performans, mali yılın ikinci çeyreğinde başlıca müşteri segmentlerinden gelen talebin toparlandığını yansıtıyor. Ancak, olumlu piyasa sinyallerine rağmen, Avrupa’da yenilenen karantina önlemlerinin ekonomiyi nasıl etkileyeceği henüz belli değil,” dedi.

Corona virüsü vaka sayısında belirgin bir artış oldu. Pek çok AB üyesi devlet tekrar karantina önlemleri uyguladı. Bu önlemlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri belirsiz. Voestalpine Group, maliyet yönetimi ve kâr dengesine odaklanmaya devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, şirketin işletme sermayesini yönetme çabaları hızla devam edecek ve grubun nakit akışının yanı sıra varlık ile sermaye yapısını güçlendirmek için de yatırımlar düşük seviyelerde kalacak. Voestalpine, 2020-21 mali yılında AVFÖK’ünün bir önceki beklentide tahmin edilen 600 milyon €’ya kıyasla 800 milyon-1 milyar € arasında olacağını tahmin ediyor.