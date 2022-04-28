Voestalpine çelik üretiminde hidrojen plazması kullanımını araştırıyor

Perşembe, 28 Nisan 2022 15:40:15 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine “sürdürülebilir çelik üretimi” (SuSteel) araştırma projesinin bir parçası olarak Donawitz’de bulunan yeni bir pilot tesiste karbonsuz çelik üretim sürecinde hidrojen plazması kullanımını araştıracağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen yeni tesiste tek bir işlem adımında karbonsuz ham çelik üretimi gerçekleştirmek için hidrojen plazması kullanımına yönelik araştırmalar yürütülüyor. SuSteel projesi geleneksel çelik üretiminde indirgeyici madde olarak kullanılan kok, kömür veya doğal gazı hidrojen ile değiştiriyor.

Voestalpine Avrupa iklim hedeflerine uygun olarak 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretmeyi hedefliyor. Ayrıca şirket 2027 yılı itibarıyla mevcut yüksek fırın üretimini elektrik kullanan hibrit çelik üretimiyle değiştirmeyi ve çelik üretim sürecindeki yeşil hidrojenin payını 2050 yılına kadar artırmayı hedefliyor.