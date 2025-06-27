Vietnamlı Xuan Thien Group, Nam Dinh yeşil çelik tesisinin inşasına başladı

Vietnam merkezli Xuan Thien Group, Nghia Hung bölgesinde Nam Dinh yeşil çelik tesisinin inşasına başladığını açıkladı. Tesis, çevre dostu olmak amacıyla kok yerine elektrik ve doğal gaz kullanacak. Proje 2030 yılının Haziran ayında tamamlanacak.

Yıllık üretim kapasitesi 9,5 milyon mt olacak tesis, makine mühendisliği endüstrisi, gemi yapımı, rüzgâr enerjisi direği üretimi ve karoser üretiminde kullanılabilecek nitelikte, hava koşullarına dayanıklı ve yüksek kalınlıkta büyük boy döküm çelik levhalar gibi yüksek kaliteli çelik üretecek. İlk üretimin 2028 yılının Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.