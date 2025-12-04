Devki Group Uganda’da büyük ölçekli çelik tesisinin açılışını yaptı

Basında çıkan haberlere göre Kenya merkezli Devki Group, Uganda’nın doğusundaki Tororo’da 550 milyon $’lık çelik tesisini devreye aldı. Bu tesis, şirketin Kenya dışındaki ilk büyük yatırımı olurken, son yıllarda Doğu Afrika’daki en büyük özel sanayi yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Tesisin yıllık 1 milyon mt’a kadar çelik üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Bölgesel etkiler: İthalatın azalması, istihdam ve üretimde artış

Tarihsel olarak ithal çelik tüketen Uganda’nın, Tororo tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte ithalat hacmini önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Tesis, açılış itibarıyla 400’ün üzerinde çalışan istihdam ederken, Devki bu sayının 2027’ye kadar yaklaşık 20.000’e yükselmesini öngörüyor. Bu istihdam artışının bölgede altyapı, konut ve ilgili sektörlerde önemli ekonomik etkiler yaratması bekleniyor.

Ayrıca tesisin üretimi yalnızca Uganda’daki yerel talebi karşılamakla sınırlı olmayacak. Devki, Kenya, Tanzanya, Ruanda, Güney Sudan ve Kongo gibi komşu Doğu Afrika ülkelerine de çelik ihraç etmeyi planlıyor. Bu da bölgesel sanayi tedarik zincirlerini güçlendirecek.