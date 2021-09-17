Vietnam’ın AB’ye galvanizli çelik ihracatı, artan talep nedeniyle 2022’nin sonuna kadar yüksek seyredecek

Cuma, 17 Eylül 2021 15:03:12 (GMT+3) | İstanbul

Việt Dragon Securities Corporation (VDSC), AB ve Kuzey Amerika’dan gelen yüksek galvanizli çelik talebinin bu yıl Ocak-Haziran döneminde Vietnam’ın ihracatını artırdığını ve bu artışın pandemi nedeniyle alınan önlemlerle zayıflayan yerel tüketimi dengelediğini belirtti. Bu pazarlar, Vietnam merkezli çelik üreticisi Nam Kim’in galvanizli çelik ihracatının %80-90’ını ve Hoa Sen’in ihracatının %30’unu oluşturuyor.

Yetkililer, kotalar ve vergiler nedeniyle Vietnam’ın galvanizli çelik ihracatında rakipleri Türkiye, Güney Kore ve Hindistan’a göre daha avantajlı olduğunu belirtti. VDSC, Vietnam’ın AB pazarlarına yönelik galvanizli çelik ihracatının, artan talep ve ticaret politikaları nedeniyle 2022 yılının sonuna kadar yüksek bir seviyede seyretmesini bekliyor. VDSC ayrıca AB çelik tüketiminin 2021 yılında %10,2 ve 2022 yılında ise %4,8 artacağını tahmin ediyor.

Öte yandan, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Vietnam’daki düşük üretim maliyetleri orta vadede galvanizli çelik ihracat gelirlerini destekleyebilir. VDSC ayrıca, AB’nin beklenen sınırda karbon uygulaması nedeniyle Vietnam’ın galvanizli çelik ihracat hacminin ve kârının 2023 yılında keskin bir şekilde düşebileceğini belirtti.

Bu yıl Temmuz ayında, Hoa Sen’in galvanizli çelik satışları, Haziran ayında kaydedilen 155.000 mt’a kıyasla 158.000 mt seviyesine ulaşırken, şirketin ihracat hacmi Haziran ayında kaydedilen 102.000 mt’dan 123.000 mt’a yükseldi. Nam Kim’in galvanizli çelik ihracat hacmi, Haziran ayındaki 63.500 mt seviyesine kıyasla Temmuz ayında 62.000 mt’a ulaştı.