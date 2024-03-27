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Vietnam merkezli Hoa Phat'ın sıcak rulo sac üretimi 9 milyon mt’a ulaştı

Çarşamba, 27 Mart 2024 12:07:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat bu ay itibarıyla 2020 yılının Mayıs ayında yapılan ilk üretimden bu yana sıcak rulo sac üretiminde 9 milyon mt’a ulaştığını açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında şirketin sıcak rulo sac üretimi 8 milyon mt'a varmıştı.

Geçtiğimiz yıl şirket düşük karbonlu ve orta karbonlu çelik gibi çeşitli kalitede sıcak rulo sac ürettiği Hoa Phat Dung Quat Demir ve Çelik Kompleksi’nde birçok iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Kompleks iç ve dış piyasalardaki müşterilerinin ihtiyaçlarına bağlı olmak üzere 900-1.500 mm genişliğe ve 1,2-12 mm kalınlığa sahip ürünler de teklif ediyor.

Hoa Phat yıllık 3 milyon mt sıcak rulo sac üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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