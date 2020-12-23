Vietnam Çin’den ithal soğuk saca antidamping vergisi getirdi

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal soğuk saca antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.
Söz konusu ürünlere yönelik antidamping soruşturması 2019 yılı Eylül ayında, yerel üreticilerin başvuruları üzerine başlatılmıştı. Soruşturmaya tabi ürünlerin genişliği 1.600 mm’den az ve kalınlığı 0,108-2,55 mm oranlarında yer alıyor.
Bunun sonucunda, Çin’den ithal soğuk saca getirilen antidamping vergisi %4,53-25,22 seviyesinde belirlendi.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90 ve 7225.50.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.
|
Şirket
|
Antidamping vergisi oranı
|
BX Steel Posco Cold Rolled Sheet
|
%25,22
|
Bengang Steel Plates
|
%25,22
|
Baoshan Iron and Steel
|
%15,5
|
Wuhan Iron and Steel
|
%15,5
|
Baosteel Zhanjiang Iron and Steel
|
%15,5
|
Shanghai Meishan Iron and Steel
|
%15,5
|
Angang Steel Company
|
%15,74
|
Bazhou Jinshangyi Metal Products
|
%4,43
|
Laiwu Steel Yinshan Section
|
%25,22
|
SD Steel Rihao
|
%25,22
|
Inner Mongolia Baotou Steel Union
|
%15,64
|
Inner Mongolia Baotou Steel Metal Manufacturing
|
%15,64
|
Shougang Jingtang United Iron and Steel
|
%19,74
|
Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet
|
%25,22
|
Rizhao Baohua New Materials
|
%20,79
|
Diğer Çinli Üreticiler
|
%25,22