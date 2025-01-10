 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Van...

Van Merksteijn ve Badische Stahlwerke ortak inşaat demiri şirketi kuracak

Cuma, 10 Ocak 2025 14:03:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Hollanda merkezli uzun mamul üreticisi Van Merksteijn ve Alman çelik üreticisi Badische Stahlwerke, 2025 baharında ortak bir şirket kurarak inşaat demiri birimlerini birleştirmeyi planladıklarını açıkladı. Şirket, Hollanda’da Reinforcing Steel Europe B.V. adıyla kurulacak. Birleşme planı şu anda rekabet kurulu ve piyasa otoriteleri tarafından inceleniyor.

Planlanan birleşme, her iki şirketin de AB’de önemli bir inşaat demiri üreticisi ve işleyicisi olarak konumunu güçlendirecek. Şirketlerin coğrafi anlamda genişlemesi, Avrupa genelindeki müşterilere daha da yakın olmalarını sağlayacak.

Açıklamada, son yıllarda inşaat demiri sektörünün korona krizi, değişen çevre mevzuatı, sınırlı hammadde bulunabilirliği ve öngörülemeyen enerji fiyatları gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hollanda Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Güney Avrupa uzun mamul piyasasında fiyat artışı denemeleri olsa da tatilin etkileri sürüyor

10 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan ithal hurda piyasası tatil sonrasında denge arayışında

10 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 10 Ocak 2025

10 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatlarını aşağı çekti

10 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları şimdilik aynı seviyelerde

10 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal inşaat demiri ve filmaşin fiyatları tatil sonrasında değişiklik göstermedi

10 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 30 Aralık-5 Ocak döneminde hafifçe gevşedi

10 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları gevşedi

09 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da uzun mamul fiyatları tatil sonrasındaki durgunluk sebebiyle yatay seyretti

09 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Ocak 2025

09 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis