Van Merksteijn ve Badische Stahlwerke ortak inşaat demiri şirketi kuracak

Hollanda merkezli uzun mamul üreticisi Van Merksteijn ve Alman çelik üreticisi Badische Stahlwerke, 2025 baharında ortak bir şirket kurarak inşaat demiri birimlerini birleştirmeyi planladıklarını açıkladı. Şirket, Hollanda’da Reinforcing Steel Europe B.V. adıyla kurulacak. Birleşme planı şu anda rekabet kurulu ve piyasa otoriteleri tarafından inceleniyor.

Planlanan birleşme, her iki şirketin de AB’de önemli bir inşaat demiri üreticisi ve işleyicisi olarak konumunu güçlendirecek. Şirketlerin coğrafi anlamda genişlemesi, Avrupa genelindeki müşterilere daha da yakın olmalarını sağlayacak.

Açıklamada, son yıllarda inşaat demiri sektörünün korona krizi, değişen çevre mevzuatı, sınırlı hammadde bulunabilirliği ve öngörülemeyen enerji fiyatları gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.