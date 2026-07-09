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Valin Xiangtan Iron and Steel küçük ebatlı çubuk üretim hattında bakıma başlayacak

Perşembe, 09 Temmuz 2026 11:57:51 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Hunan eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Valin Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., 10 Temmuz itibarıyla küçük ebatlı çubuk üretim hatlarından birinde planlı bakım çalışması gerçekleştirecek.

Bakım çalışmalarının 15 gün sürmesi beklenirken, söz konusu dönemde üretimin yaklaşık 25.000 mt azalacağı tahmin ediliyor.

Valin Xiangtan Iron and Steel'in yıllık ham çelik üretim kapasitesi 12 milyon mt seviyesinde bulunuyor. Şirketin ürün portföyü, kalın levha, filmaşin ve çubuk olmak üzere üç ana ürün grubunda 1.000'in üzerinde farklı ürünü kapsıyor.


Etiketler: Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Üretim 

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