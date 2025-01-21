Çin’in inşaat demiri üretimi 2024 yılında %13,6 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2024 yılında yıllık %13,6 düşüşle 195,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %2,3 düşüşle 134,96 milyon mt seviyesinde yer alırken, kaynaklı boru üretimi yıllık %7,9 düşüşle 60,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in inşaat demiri üretimi aylık %3,61 ve yıllık %8,8 düşüşle 16,14 milyon mt seviyesinde yer alırken, filmaşin üretimi aylık %0,38 düşüş ve yıllık %2,8 artışla 11,2 milyon mt oldu. Kaynaklı boru üretimi ise aylık %0,39 ve yıllık %2,4 düşüşle 5,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık ayında, Çin’in 2025 yılı için “nispeten gevşek” para politikası açıklaması sebebiyle önce yükseldi, daha sonra ise son kullanıcılardan gelen yavaş talep sebebiyle düştü. İnşaat demiri fiyatları 12 Aralık tarihlerinde 3.503 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken 27-29 Aralık tarihlerinde kaydedilen 3.413 RMB/mt en düşük seviye oldu.