Vale’ye bağlı CSP uluslararası sertifikalar aldı, hedefi ABD otomobil pazarı

Perşembe, 22 Ekim 2020 10:08:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale, Posco ve Dongkuk Steel’e ait olan Brezilyalı slab üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem (CSP), uluslararası geçerliliği olan Uluslararası Otomobil Çalışma Kolu (IATF) ve ISO 9001 sertifikalarını aldı. IATF, şirketin otomobil sektörüne çelik tedariki yapabilmesini sağlarken, ISO 9001 de şirketin kalite yönetim sistemini tasdik ediyor.

Diario do Nordeste tarafından yapılan bir habere göre, CSP ABD otomobil pazarını hedefliyor ve ayrıca söz konusu iki sertifikayla diğer çelik pazarlarına da girebilir.