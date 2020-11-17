Vale ve Ningbo Zhoushan Limanı Çin’de demir cevheri depolamaya yatırım yapacak

Salı, 17 Kasım 2020 11:23:45 (GMT+3) | İstanbul

13 Kasım tarihinde yapılan bir yerel hükümet açıklamasına göre, Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Çin’in Zhejiang eyaletinde demir cevheri depolama ve işleme tesislerine yaklaşık 4,3 milyar RMB (650,6 milyon $) yatırım yapmak üzere Çin’de bulunan Ningbo Zhoushan Limanı ile bir anlaşma imzaladı.

Buna göre, her iki taraf da Shulanghu Limanı’nda West III projesini inşa etmek ve işletmek için ortaklıkta %50 hisseye sahip olacak. Ortaklığın 1,5 milyar RMB sermayesi olacak.

Proje, yeni bir stok sahası ve iki yükleme rıhtımı içeriyor. Vale, projeye katılarak Shulanghu’da yılda 40 milyon mt liman kapasitesine sahip olacak, bu da Vale’nin genel tedarik zinciri maliyetlerini azaltmasına yardımcı olacak.

Maksimum 4,1 milyon mt kapasiteli demir cevheri depolama sahası, bir cevher harmanlama ile işleme tesisi ve iki adet nakliye rıhtımı inşa edilecek. Harmanlama ve işleme tesisi yıllık 21 milyon mt cevher kapasitesine sahip olacak.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, üç yıl sürmesi beklenen bu projenin inşaatı, Shulanghu cevher transfer terminalinin dağıtım kapasitesini güçlendirecek.