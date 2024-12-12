Vale ABD’de briket tesisi kurmak için görüşmelerini tamamladı

Brezilyalı madenci Vale, ABD Enerji Bakanlığı ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Louisiana eyaletinde kuracağı briket tesisinin ilk aşamasına başlayacağını açıkladı.

Vale bu aşama için 2025 içinde mühendislik çalışmaları ile kamuyla iletişim sağlamak için Enerji Bakanlığı’ndan ABD’deki bağlı şirketi Vale USA LLC’ye aktarılacak 3,8 milyon $ aldı.

Tesis inşaatının 2031 yılına kadar toplam 282,9 milyon $ harcaması gerekiyor.

İlk aşamada tesisin yıllık 1,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olması, daha sonra ise bu kapasitenin genişletilmesi planlanıyor.