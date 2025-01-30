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Vale 2024 yılı için demir cevheri üretim hedefini geçti

Perşembe, 30 Ocak 2025 10:45:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, 2024 yılında 328 milyon mt demir cevheri üreterek 310-320 milyon mt olan hedefini geçti.

Şirketin pelet üretimi 2023’e kıyasla %1,2 artışla 37 milyon mt olarak kaydedilirken, 2024 yılı hedefi olan 38 milyon mt’un altında kaldı.

2024 yılında ortalama demir cevheri fiyatları %11,8 düşüşle 95,3$/mt seviyesine, pelet fiyatları ise %4,5 düşüşle 154,6$/mt seviyesine geriledi.

Şirketin 2024’ün son çeyreğinde demir cevheri üretimi yıllık %5 düşüşle 85,3 milyon mt oldu. Bu düşüş, şirketin daha yüksek kâr marjı olan ürünlere öncelik vermesinden kaynaklanıyor. Bu doğrultuda şirketin güney tesislerinde üretim düşerken, Serra Sul projesinin üretim tonajı yükseldi.

Bahsi geçen çeyrekte pelet üretimi ise yıllık %7,7 düşüşle 9,2 milyon mt’da kaydedildi.

Vale 2025 yılı için 325-335 milyon mt demir cevheri ve 38-42 milyon mt pelet üretmeyi hedefliyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Vale 

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