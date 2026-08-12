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Uzmetkombinat ve Baigong Steel hammadde ve çelik üretiminde iş birliği yapacak

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 14:17:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Özbekistan merkezli çelik üreticisi Uzmetkombinat, Çinli çelik üreticisi Baigong Steel ile hammadde kaynaklarını geliştirme, sac üretimi ve potansiyel metalürji projelerini kapsayan iş birliğine yönelik mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın, Uzmetkombinat Yönetim Kurulu Başkanı Bahodir Abdullayev başkanlığındaki şirket heyetinin Çin ziyareti sırasında imzalandığı belirtildi. Görüşmelerde şirketlerin, Karakalpakistan'daki Tebenbulok, Cizzak bölgesindeki Temirkan ve Surhanderya bölgesindeki Zakkan maden yataklarının geliştirilmesine yönelik iş birliği fırsatlarını ele aldığı ifade edildi.

Hammadde yatakları değerlendirilecek

Uzmetkombinat ve Baigong Steel, söz konusu yataklardaki rezervlerin daha ayrıntılı olarak incelenmesini ve hammaddelerin çıkarılması ile işlenmesinde modern teknolojilerin kullanılmasını değerlendireceklerini dile getirdi. Uzmetkombinat, söz konusu iş birliğiyle uzun vadeli ve istikrarlı bir hammadde altyapısı oluşturmayı ve yerel kaynakları kullanarak yeni metalürji ürünleri üretme kapasitesini artırmayı amaçladığını vurguladı.

Bununla birlikte şirketlerin sac üretiminde iş birliği konusunda da anlaşmaya vardığı aktarıldı. Taraflar, ileri teknolojilerin ve üretim alanındaki uzmanlıklarının kullanılmasını, Uzmetkombinat'ın ürün portföyünün genişletilmesini ve daha yüksek katma değerli nihai mamullerin üretilmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini paylaştı.

Uzmetkombinat ve Baigong Steel, Uzmetkombinat bünyesinde yüksek fırın teknolojisinin kullanılmasını değerlendirdiklerini de bildirdi. Bu kapsamda yerel olarak çıkarılan hammaddelerin işlenmesinden nihai mamul üretimine kadar uzanan entegre bir üretim zincirinin oluşturulmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Özbekistan BDT Çelik Üretimi 

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