Uzmetkombinat haddehane kompleksinin inşası için finansman aldı

İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC), Özbekistan merkezli çelik üreticisi Uzmetkombinat’ın Bekabad kentinde yeni bir döküm ve haddehane kompleksi inşa etmek üzere 132,5 milyon € tutarında finansman aldığını açıkladı. ICIEC tarafından desteklenen finansman paketi, Özbekistan’ın yerel çelik üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak bir haddehane kompleksinin inşası için verildi.

Özbekistan’da ilk sıcak haddelenmiş çelik üretimi

Yeni tesis, Özbekistan’ın ilk kez yerel olarak sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretmesini mümkün kılacak. Böylece ithalata bağımlılık azalırken, ülkenin sanayi altyapısı güçlenecek. Tesis faaliyete geçtiğinde başta inşaat, altyapı ve imalat olmak üzere başlıca son kullanıcı sektörlere sıcak haddelenmiş ürün tedarik etmesi bekleniyor.

Söz konusu yatırım, uluslararası kalite standartlarını karşılayacak modern bir haddehane kompleksinin inşasında kullanılacak ve hem iç talebi hem de olası ihracatı destekleyecek şekilde tasarlandı.

Özbekistan çelik sektörü için stratejik önemi

Uzmetkombinat’ın bu yatırımı, ithal ikamesi, katma değerli çelik üretimi ve ağır sanayinin modernizasyonunu önceleyen Özbekistan’ın daha geniş kapsamlı sanayi kalkınma stratejisinin stratejik bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Projenin:

Ülkenin çelik ürün gamını genişletmesi,

Özbekistan içinde katma değerli işleme kapasitesini artırması,

İstihdam yaratması,

Yerel çelik tüketicileri için tedarik güvenliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Haddehane kompleksinin inşasının aşamalı olarak ilerlemesi, inşaat ve ekipman montajının tamamlanmasının ardından devreye alınması planlanıyor. Uzmetkombinat, sıcak haddelenmiş ürün üretimini portföyüne ekleyerek çelik değer zincirinde daha üst basamaklara çıkmayı ve bölgesel ölçekte daha rekabetçi bir tedarikçi konumuna gelmeyi hedefliyor.