Usiminas işçilerle uzlaşma sağlayamadı

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas'ın 9 Ocak tarihinde yaptığı toplantıda işçilerine sunduğu teklif, sendika tarafından onaylanmadı. Fakat henüz grev ilan edilmedi.

10 Aralık 2024 tarihinde başlayan görüşmeler, 2024-2025 dönemi için maaşların ve diğer yan hakların yeniden düzenlenmesini kapsıyordu.

İşçi sendikası SINDIPA'ya göre, işçilerin talep ettiği maaş artışı dikkate alınmıyor ve bu yüzden her an grev ilan edilebilir. Usiminas ise sektörün şu anda karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen işçi maaşlarının ülkedeki diğer çelik üreticileriyle paralel olduğunu öne sürüyor.