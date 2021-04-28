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Usiminas çelik satış hacminin 2021’de 5 milyon mt’a ulaşmasını bekliyor

Çarşamba, 28 Nisan 2021 12:14:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya merkezli yassı mamul üreticisi Usiminas’ın yaptığı açıklamada, çelik satış hacminin bu yıl ortalama 5 milyon mt’a ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Şirketin CEO’su Sergio Leite, şirketin son beş yıldır yıllık ortalama 4 milyon mt çelik sattığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta şirket, satış hacminin bu yılın ikinci çeyreğinde 1,2-1,3 milyon mt’a ulaşmasını beklediğini açıklamıştı. 2021 yılı için açıklanan çelik satış hacmindeki iyileşme, çeliğe bağımlı sektörlerde yaşanan sıçramayla ve çelik stok yenilemelerinin başlamasıyla paralel ilerliyor. Çelik dağıtım zincirleri ve sermaye malları söz konusu sektörlerden birkaçını oluşturuyor.

Leite ayrıca şirketin Sao Paulo eyaletine bağlı Cubatao şehrinde yer alan aynı isimli Cubatao kalın levha tesisini yeniden devreye alacağını da duyurdu. 10 yıldır kullanılmayan ekipman, şimdilik bilinmeyen bir tarihte yeniden devreye alınacak.


Etiketler: Güney Amerika  Usiminas  yassı ürünler  Brezilya  |  benzer haberler »


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