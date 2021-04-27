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Usiminas çelik satış hacmine yönelik ikinci çeyrek beklentilerini açıkladı

Salı, 27 Nisan 2021 11:04:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte 1,2-1,3 milyon mt çelik satış hacmine ulaşmayı beklediğini belirtti.

Öngörülerin, şirketin birinci çeyrekte elde ettiği satış hacmi ile örtüştüğü görülüyor.

Usiminas, bu yılın birinci çeyreğinde, 2020 yılının birinci çeyreğine kıyasla yıllık %20 artışla 1,25 milyon mt çelik satış hacmine ulaştığını açıklamıştı.

Şirketin CEO’su Sergio Leite, “İleriye dönük hazırlıklı olduğumuz için öngörülerimizden oldukça eminiz,” açıklamasında bulundu.

SteelOrbis’in bildirdiğine göre, Usiminas’ın sanayi birimi başkan yardımcısı Americo Ferreira da 2 No.’lu Ipatinga yüksek fırınının bu yılın Haziran ayında yeniden devreye alınacağına yönelik haberleri doğruladı.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  ith/ihr istatistikleri  Usiminas  |  benzer haberler »


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