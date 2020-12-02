Usiminas çelik fiyatlarını Aralık ayında artırabilir

Çarşamba, 02 Aralık 2020 10:25:31 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas Aralık ayında çelik fiyatlarını artırabilir. Şirket, iç piyasadaki yassı mamul fiyatlarının ithalat fiyatlarına kıyasla daha ucuz olduğunu, bunun da Usiminas’a fiyatlarını artırma imkanı verdiğini söyledi.

Buna ek olarak, Usiminas’ın ayrıca otomotiv sektörü için yassı mamul fiyatlarını yeniden görüşmesi bekleniyor. Genel olarak, Brezilyalı çelik üreticileri yıl sonuna kadar otomotiv sektörüne verilen çelik fiyatları için görüşme gerçekleştirecek. Usiminas, artan maliyetler ve BRL’nin daha fazla değer kaybetmesi nedeniyle, otomotiv sektörüne verilen yassı mamul fiyatlarının %25 artırılması gerektiğini söyledi.