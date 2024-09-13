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US Steel zorlu koşullar için ZMAG kaplamalı çelik markasını piyasaya sundu

Cuma, 13 Eylül 2024 10:42:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD merkezli çelik üreticisi (US Steel), ZMAG kaplamalı çelik markası altında ürettiği yeni haddelenmiş mamulü piyasaya sundu. Zorlu koşullara dayanabilmesi için daha güçlü, dayanıklı ve sürdürülebilir şekilde tasarlanmış olan ZMAG çelik güneş enerjisi, otomotiv ve inşaat sektörlerinde kullanılacak.

Üründe kullanılan çinko-alüminyum-magnezyum kaplama geleneksel galvanizli saca kıyasla 5 kat daha fazla korozyon dayancı sağlıyor. Yaklaşık %90’ı geri dönüştürülmüş çelikten üretilen verdeX çelik ile sürdürülebilirliği artırılan ZMAG çelik, 0,6-2,6 mm kalınlığında ve 863,6-1.670 mm genişliğinde satılacak. Şirketin açıklamasına göre ZMAG çelik kullanımıyla birlikte bakım masrafları düşecek ve zor hava koşullarına karşı uzun vadeli verim sağlanacak.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 

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