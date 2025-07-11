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Ummanlı Jindal Shadeed ArcelorMittal’in iştirakine çubuk tedarik edecek

Cuma, 11 Temmuz 2025 12:10:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Umman merkezli çelik üreticisi Jindal Shadeed Iron & Steel LLC, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ve Suudi Kamu Yatırım Fonu PIF'in ortak iştiraki olan Suudi Arabistan merkezli ArcelorMittal Tubular Products Jubail ile iki yıllık yeni bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Ortaklık kapsamında ArcelorMittal Tubular Products Jubail, Jindal Shadeed'den iki yıl içinde 1 milyar $ değerinde yuvarlak çubuk tedarik edecek. Bu çubuklar ortak iştirakin dikişsiz boru üretimi yapması için çok önemli bir hammadde.

Jindal Shadeed bu ortaklığın bölgede sürdürülebilir endüstriyel büyümeyi destekleme taahhüdünü vurguladığını belirtti.


Etiketler: S.Arabistan Orta Doğu 

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