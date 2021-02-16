Ukrayna’nın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %15 arttı

Salı, 16 Şubat 2021 14:08:06 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak ayında Ukrayna’nın koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %15 artışla 770.000 mt oldu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu ayda Ukrayna’da kok tesislerine yapılan yerel koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları yıllık %12,4 düşüşle 310.000 mt oldu. Ocak ayında, Ukrayna kok tesislerine yapılan toplam koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları ise yıllık %4 artışla 1,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Sonuç olarak, ithal koklaşabilir taş kömürünün Ukrayna kok tesislerine yapılan toplam koklaşabilir taş kömürü sevkiyatlarındaki payı, 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen %64,1’e kıyasla %71,3 oldu.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Ukrayna’da kok tesislerine yapılan kok sevkiyatı yıllık %6,3 artışla 728.000 mt olurken, bunun 703.000 mt’u Ukrayna’da üretildi.