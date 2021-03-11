Ukrayna’nın ferroalyaj ihracatı Şubat ayında %39,1 düştü

Perşembe, 11 Mart 2021 15:26:35 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna gümrük verilerine göre, Şubat ayında, Ukraynalı ferroalyaj üreticilerinin ihracatı yıllık %39,1 düşüşle 42.900 mt seviyesinde kaydedilirken, bu ihracatın değeri yıllık %26,3 düşüşle 49,9 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Ukrayna’nın ferroalyaj ihracatı yıllık %36,4 düşüşle 88.400 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %31 düşüşle 97,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, Türkiye’ye yapılan sevkiyatların toplam ihracat içindeki payı %18,2 olurken, İtalya ve Polonya’ya yapılan sevkiyatların değerinin payı sırasıyla %14,6 ve %14,4 seviyelerinde yer aldı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, 2020 yılında Ukrayna’nın ferroalyaj ihracatı yıllık %25 azalarak 626.600 mt seviyesinde kaydedilmişti.