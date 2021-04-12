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Ukrayna’nın ferroalyaj ihracatı birinci çeyrekte %25,8 düştü

Pazartesi, 12 Nisan 2021 16:33:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna gümrük verilerine göre, bu yılın birinci çeyreğinde, Ukraynalı ferroalyaj üreticilerinin ihracatı yıllık %25,8 düşüşle 147.700 mt seviyesinde kaydedilirken, bu ihracatın değeri yıllık %17 düşüşle 172,2 milyon $ oldu. Söz konusu dönemde, Türkiye’ye yapılan sevkiyatların toplam ihracat içindeki payı %19,3 olurken, İtalya ve Polonya’ya yapılan sevkiyatların değerinin payı sırasıyla %14,8 ve %12,3 seviyelerinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında, Ukrayna’nın ferroalyaj ihracatı yıllık %1,4 düşüşle 59.300 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %12,6 artışla 74,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Ukrayna  ferroalyaj  BDT  |  benzer haberler »


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