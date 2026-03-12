ABD Cezayir’in ardından Mısır, Bulgaristan ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine vergi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı 6 Mart tarihinde Cezayir’den ithal inşaat demirine yönelik normal değerlerin altından satış yapıldığı tespitinin ardından Mısır, Bulgaristan ve Vietnam’dan ithal aynı malzeme için geçici antidamping vergisi getirdi.

Bakanlık tarafından belirlenen damping marjı oranları Bulgaristan için %52,8, Mısır için %34,2-52,73 ve Vietnam için %121,97-130,77 oldu. Nihai kararın 20 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Bununla birlikte Cezayirli ilgili taraflardan yanıt gelmediği için bakanlığın %127,32 olarak tespit ettiği ortalama ağırlıklı antidamping marjı nihai kararda da aynı şekilde korundu.