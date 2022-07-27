Ukraynalı AMKR madencilik biriminde üretime üç aylığına ara verecek

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 15:30:52 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR) bu yılın Ağustos ayından itibaren üç aylığına madencilik biriminde üretime ara verme kararı aldığını ancak işten çıkarmalar yerine mevcut iş gücünü muhafaza etmeyi planladığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, özellikle Avrupa’da ekonomik faaliyetlerin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik ciddi etkenlerin, demir cevheri talebinin düşmesinin ve lojistik harcamalarında meydana gelen sert artışların bu kararın alınmasının ardında yattığı belirtildi.

AMKR CEO’su Mauro Longobardo, “2008 Küresel Ekonomik Kriz de pandemi de şirketimizi çalışma saatlerinde ve maaşlarda kesintiye gitmek zorunda bırakmamıştı. Bu yıl içerisinde alınan ciddi kararlar, eşi benzeri olmayan bir durumdan geçtiğimizi ve hayatta kalmanın çok önemli olduğunu gösteriyor,” şeklinde konuştu.