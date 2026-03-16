Ukrayna, Türkiye’den ithal çelik çubuk ve köşebentlere yönelik antidamping soruşturması başlattı

Ukrayna, Türkiye’den çelik çubuk ve köşebent ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlatıldığını açıkladı. Soruşturma başvurusu yerel çelik üreticisi ArcelorMittal Kryvyi Rih tarafından yapıldı. Söz konusu ürünlerin Türkiye’den Ukrayna’ya dampingli fiyatlarla ihraç edilmiş olabileceğine dair yeterli kanıt bulunduğu belirtildi. Açıklamada, damping marjının asgari seviyede olmadığı ve ithalat tonajlarının ise kayda değer artış gösterdiği ifade edildi.

Ayrıca Türkiye’den yapılan ithalatta ortalama fiyatların Ukraynalı üreticinin üretim maliyetlerinin altında olduğu belirtilirken, Türkiye’nin önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğu ve çelik çubuk ile köşebent üretimini hızla artırma kapasitesinin bulunduğu vurgulandı.

Soruşturma 2021 yılından 2025 yılının ilk yarısına kadar olan dönemi kapsıyor. Ekonomi Bakanlığı önümüzdeki 30 gün içinde ilgili tarafların kayıt işlemlerini gerçekleştirecek, soruşturmanın başlamasından itibaren 60 gün içinde ise tarafların görüşleri ve dosyaya ilişkin bilgiler değerlendirilecek.

Antidamping soruşturması 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7214 20 00 00, 7214 91 10 00, 7214 91 90 00, 7214 99 10 00, 7214 99 50 00, 7214 99 95 00, 7227 20 00 00, 7227 90 10 00 ve 7228 20 91 00 kodu altında kayıtlı bulunan çelik çubuk ithalatını kapsıyor. Ayrıca 7216 21 00 00 ve 7216 50 10 00 kodları altındaki L kesitli köşebentler de soruşturmaya dahil edildi.

Kaynaklar, soruşturmanın temel amacının inşaat demiri dahil olmak üzere özellikle Türkiye’den yapılan çelik çubuk ithalatını sınırlamak olduğunu belirtiyor. Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle uzun mamul üretiminin sınırlı olduğu göz önüne alındığında Türk tedarikçiler yüksek bir vergiye tabi tutulursa ticaret akışının Avrupa veya Kuzey Afrika ülkelerine kayabileceği değerlendiriliyor.