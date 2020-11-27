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Ukrayna Belarus çıkışlı inşaat demirine ithalat vergisi getirdi

Cuma, 27 Kasım 2020 17:35:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

25 Kasım’da ülkenin resmi gazetesinde yayınlanan bir açıklamaya göre Ukrayna, Belarus’un benzer ürünler ihraç eden Ukraynalı ihracatçılara karşı ayrımcı hareketlerde bulunduğunu iddia ederek, Belarus’tan ithal inşaat demirine özel gümrük vergisi getirdi.    

Buna göre, Ukrayna’nın Uluslararası Ticaret Komisyonu, karbon ve alaşımlı çelikten üretilen 40 mm çapında Belarus çıkışlı inşaat demirine %16,08 oranında özel gümrük vergisi koydu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, vergi, açıklamanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde yürürlüğe girecek.


Etiketler: inşaat demiri  Ukrayna  kota ve vergiler  BDT  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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