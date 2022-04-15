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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %6,7 düştü

Cuma, 15 Nisan 2022 14:18:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %16,7 ve yıllık %16 artışla 54.813 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %13,4 ve yıllık %80,7 artışla 57,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı, yıllık %6,7 düşüşle 101.758 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %49,4 artışla 108,42 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %33 düşüşle 52.615 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 13.223 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2022

Ocak-Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Şubat 2022

Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

52.615

78.451

-32,93

31.239

30.465

2,54

Çin

13.223

2.717

386,68

4.157

2.698

54,08

Güney Kore

10.965

4.856

125,80

8.134

498

-

Kazakistan

5.640

-

-

2.812

-

-

Romanya

5.030

1.141

340,84

2.576

321

702,49

Hollanda

3.906

6.470

-39,63

1.955

3.964

-50,68

Ukrayna

1.990

5.987

-66,76

624

5.418

-88,48

Belçika

1.760

3.187

-44,78

793

1.287

-38,38

İtalya

1.488

2.069

-28,08

161

205

-21,46

Almanya

1.381

516

167,64

943

288

227,43

Türkiye'nin yılın ilk iki ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: soğuk haddelenmiş yassı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi 

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