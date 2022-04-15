Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %6,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %16,7 ve yıllık %16 artışla 54.813 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %13,4 ve yıllık %80,7 artışla 57,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı, yıllık %6,7 düşüşle 101.758 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %49,4 artışla 108,42 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %33 düşüşle 52.615 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 13.223 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2022
|
Ocak-Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2022
|
Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
52.615
|
78.451
|
-32,93
|
31.239
|
30.465
|
2,54
|
Çin
|
13.223
|
2.717
|
386,68
|
4.157
|
2.698
|
54,08
|
Güney Kore
|
10.965
|
4.856
|
125,80
|
8.134
|
498
|
-
|
Kazakistan
|
5.640
|
-
|
-
|
2.812
|
-
|
-
|
Romanya
|
5.030
|
1.141
|
340,84
|
2.576
|
321
|
702,49
|
Hollanda
|
3.906
|
6.470
|
-39,63
|
1.955
|
3.964
|
-50,68
|
Ukrayna
|
1.990
|
5.987
|
-66,76
|
624
|
5.418
|
-88,48
|
Belçika
|
1.760
|
3.187
|
-44,78
|
793
|
1.287
|
-38,38
|
İtalya
|
1.488
|
2.069
|
-28,08
|
161
|
205
|
-21,46
|
Almanya
|
1.381
|
516
|
167,64
|
943
|
288
|
227,43
Türkiye'nin yılın ilk iki ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: