Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %6,7 düştü

Cuma, 15 Nisan 2022 14:18:05 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %16,7 ve yıllık %16 artışla 54.813 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %13,4 ve yıllık %80,7 artışla 57,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.



Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı, yıllık %6,7 düşüşle 101.758 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %49,4 artışla 108,42 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %33 düşüşle 52.615 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 13.223 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2022 Ocak-Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Şubat 2022 Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 52.615 78.451 -32,93 31.239 30.465 2,54 Çin 13.223 2.717 386,68 4.157 2.698 54,08 Güney Kore 10.965 4.856 125,80 8.134 498 - Kazakistan 5.640 - - 2.812 - - Romanya 5.030 1.141 340,84 2.576 321 702,49 Hollanda 3.906 6.470 -39,63 1.955 3.964 -50,68 Ukrayna 1.990 5.987 -66,76 624 5.418 -88,48 Belçika 1.760 3.187 -44,78 793 1.287 -38,38 İtalya 1.488 2.069 -28,08 161 205 -21,46 Almanya 1.381 516 167,64 943 288 227,43

Türkiye'nin yılın ilk iki ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: