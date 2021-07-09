Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %9,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %38,7 ve yıllık %4,3 düşüşle 48.133 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %29 düşüş ve yıllık %51,1 artışla 42,30 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %9,8 düşüşle 283.993 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %27,7 artışla 210,22 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %4,93 artışla 160.310 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 41.591 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Ocak-Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2021
|
Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
160.310
|
152.784
|
4,93
|
22.060
|
16.484
|
33,83
|
Çin
|
41.591
|
18.418
|
125,82
|
3.939
|
11.021
|
-64,26
|
Güney Kore
|
27.607
|
38.060
|
-27,46
|
12.349
|
9.525
|
29,65
|
Hollanda
|
13.857
|
9.633
|
43,85
|
1.198
|
956
|
25,31
|
Ukrayna
|
11.375
|
10.930
|
4,07
|
-
|
1.472
|
-
|
Belçika
|
7.853
|
35.503
|
-77,88
|
1.915
|
727
|
163,41
|
İtalya
|
4.875
|
9.259
|
-47,35
|
1.453
|
4.107
|
-64,62
|
Romanya
|
4.428
|
27.161
|
-83,70
|
2.181
|
833
|
161,82
|
Avusturya
|
3.315
|
1.871
|
77,18
|
894
|
385
|
132,21
|
İsveç
|
2.785
|
1.542
|
80,61
|
577
|
435
|
32,64
Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: