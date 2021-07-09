Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %9,8 düştü

Cuma, 09 Temmuz 2021 12:28:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %38,7 ve yıllık %4,3 düşüşle 48.133 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %29 düşüş ve yıllık %51,1 artışla 42,30 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %9,8 düşüşle 283.993 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %27,7 artışla 210,22 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %4,93 artışla 160.310 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 41.591 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2021 Ocak-Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Mayıs 2021 Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 160.310 152.784 4,93 22.060 16.484 33,83 Çin 41.591 18.418 125,82 3.939 11.021 -64,26 Güney Kore 27.607 38.060 -27,46 12.349 9.525 29,65 Hollanda 13.857 9.633 43,85 1.198 956 25,31 Ukrayna 11.375 10.930 4,07 - 1.472 - Belçika 7.853 35.503 -77,88 1.915 727 163,41 İtalya 4.875 9.259 -47,35 1.453 4.107 -64,62 Romanya 4.428 27.161 -83,70 2.181 833 161,82 Avusturya 3.315 1.871 77,18 894 385 132,21 İsveç 2.785 1.542 80,61 577 435 32,64

Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: