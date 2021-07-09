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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %9,8 düştü

Cuma, 09 Temmuz 2021 12:28:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %38,7 ve yıllık %4,3 düşüşle 48.133 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %29 düşüş ve yıllık %51,1 artışla 42,30 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %9,8 düşüşle 283.993 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %27,7 artışla 210,22 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %4,93 artışla 160.310 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 41.591 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2021

Ocak-Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2021

Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

160.310

152.784

4,93

22.060

16.484

33,83

Çin

41.591

18.418

125,82

3.939

11.021

-64,26

Güney Kore

27.607

38.060

-27,46

12.349

9.525

29,65

Hollanda

13.857

9.633

43,85

1.198

956

25,31

Ukrayna

11.375

10.930

4,07

-

1.472

-

Belçika

7.853

35.503

-77,88

1.915

727

163,41

İtalya

4.875

9.259

-47,35

1.453

4.107

-64,62

Romanya

4.428

27.161

-83,70

2.181

833

161,82

Avusturya

3.315

1.871

77,18

894

385

132,21

İsveç

2.785

1.542

80,61

577

435

32,64

Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


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