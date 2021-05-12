Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %32,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %2,3 artış ve yıllık %25,2 düşüşle 48.310 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %12,2 ve yıllık %5,7 artışla 35,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %32,6 düşüşle 157.397 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %8,6 düşüşle 108,33 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %12,21 düşüşle 110.411 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 10.399 mt soğuk rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2021
|
Ocak-Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2021
|
Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
110.411
|
125.766
|
-12,21
|
31.960
|
34.433
|
-7,18
|
Ukrayna
|
10.399
|
8.467
|
22,82
|
4.413
|
671
|
557,68
|
Hollanda
|
9.504
|
6.369
|
49,22
|
3.034
|
1.026
|
195,71
|
Güney Kore
|
6.976
|
19.732
|
-64,65
|
2.119
|
10.940
|
-80,63
|
Çin
|
5.675
|
4.335
|
30,91
|
2.957
|
-
|
-
|
Belçika
|
4.238
|
32.636
|
-87,01
|
1.050
|
3.534
|
-70,29
|
İtalya
|
2.289
|
4.893
|
-53,22
|
219
|
701
|
-68,76
|
Avusturya
|
2.013
|
1.304
|
54,37
|
747
|
616
|
21,27
|
İsveç
|
1.814
|
801
|
126,47
|
657
|
528
|
24,43
|
Romanya
|
1.243
|
24.663
|
-94,96
|
102
|
10.595
|
-99,04
Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: