Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %32,6 düştü

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 11:26:05 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %2,3 artış ve yıllık %25,2 düşüşle 48.310 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %12,2 ve yıllık %5,7 artışla 35,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %32,6 düşüşle 157.397 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %8,6 düşüşle 108,33 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %12,21 düşüşle 110.411 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 10.399 mt soğuk rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 110.411 125.766 -12,21 31.960 34.433 -7,18 Ukrayna 10.399 8.467 22,82 4.413 671 557,68 Hollanda 9.504 6.369 49,22 3.034 1.026 195,71 Güney Kore 6.976 19.732 -64,65 2.119 10.940 -80,63 Çin 5.675 4.335 30,91 2.957 - - Belçika 4.238 32.636 -87,01 1.050 3.534 -70,29 İtalya 2.289 4.893 -53,22 219 701 -68,76 Avusturya 2.013 1.304 54,37 747 616 21,27 İsveç 1.814 801 126,47 657 528 24,43 Romanya 1.243 24.663 -94,96 102 10.595 -99,04

Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: