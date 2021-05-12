﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %32,6 düştü

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 11:26:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %2,3 artış ve yıllık %25,2 düşüşle 48.310 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %12,2 ve yıllık %5,7 artışla 35,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %32,6 düşüşle 157.397 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %8,6 düşüşle 108,33 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %12,21 düşüşle 110.411 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 10.399 mt soğuk rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

110.411

125.766

-12,21

31.960

34.433

-7,18

Ukrayna

10.399

8.467

22,82

4.413

671

557,68

Hollanda

9.504

6.369

49,22

3.034

1.026

195,71

Güney Kore

6.976

19.732

-64,65

2.119

10.940

-80,63

Çin

5.675

4.335

30,91

2.957

-

-

Belçika

4.238

32.636

-87,01

1.050

3.534

-70,29

İtalya

2.289

4.893

-53,22

219

701

-68,76

Avusturya

2.013

1.304

54,37

747

616

21,27

İsveç

1.814

801

126,47

657

528

24,43

Romanya

1.243

24.663

-94,96

102

10.595

-99,04

Türkiye'nin bu yılın ilk üç ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: soğuk haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11  May

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mart döneminde %28,2 arttı
10  May

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mart döneminde %38 düştü
06  May

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %13,8 azaldı
04  May

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi ve çelik ithalatı Mart’ta yükselmeye devam etti
14  Nis

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Şubat döneminde %14,1 düştü