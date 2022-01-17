Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,2 arttı

Pazartesi, 17 Ocak 2022 15:57:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %33 düşüş ve yıllık %82,3 artışla 73.905 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %31,2 ve yıllık %255,1 artışla 84,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %13,2 artışla 741.759 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %104,8 artışla 700,2 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %23,7 düşüşle 296.855 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 249.583 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2021 Ocak-Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Kasım 2021 Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 296.855 389.076 -23,70 33.804 17.952 88,30 Çin 249.583 38.480 548,60 21.265 3.646 483,24 Güney Kore 81.975 55.281 48,29 8.104 4.866 66,54 Hollanda 24.814 20.545 20,78 1.713 4.231 -59,51 Belçika 18.702 65.176 -71,31 1.411 2.643 -46,61 Ukrayna 16.284 15.639 4,12 - 1.669 - Romanya 10.601 31.551 -66,40 150 974 -84,60 İtalya 8.248 15.134 -45,50 830 2827 -70,64 İsveç 6.070 3.927 54,57 267 421 -36,58 İspanya 5.746 3.034 89,39 464 25 -

Türkiye'nin geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:



