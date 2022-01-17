Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %33 düşüş ve yıllık %82,3 artışla 73.905 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %31,2 ve yıllık %255,1 artışla 84,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %13,2 artışla 741.759 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %104,8 artışla 700,2 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %23,7 düşüşle 296.855 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 249.583 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2021
|
Ocak-Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2021
|
Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
296.855
|
389.076
|
-23,70
|
33.804
|
17.952
|
88,30
|
Çin
|
249.583
|
38.480
|
548,60
|
21.265
|
3.646
|
483,24
|
Güney Kore
|
81.975
|
55.281
|
48,29
|
8.104
|
4.866
|
66,54
|
Hollanda
|
24.814
|
20.545
|
20,78
|
1.713
|
4.231
|
-59,51
|
Belçika
|
18.702
|
65.176
|
-71,31
|
1.411
|
2.643
|
-46,61
|
Ukrayna
|
16.284
|
15.639
|
4,12
|
-
|
1.669
|
-
|
Romanya
|
10.601
|
31.551
|
-66,40
|
150
|
974
|
-84,60
|
İtalya
|
8.248
|
15.134
|
-45,50
|
830
|
2827
|
-70,64
|
İsveç
|
6.070
|
3.927
|
54,57
|
267
|
421
|
-36,58
|
İspanya
|
5.746
|
3.034
|
89,39
|
464
|
25
|
-
Türkiye'nin geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: