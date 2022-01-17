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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,2 arttı

Pazartesi, 17 Ocak 2022 15:57:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %33 düşüş ve yıllık %82,3 artışla 73.905 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %31,2 ve yıllık %255,1 artışla 84,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

                                                                                  

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %13,2 artışla 741.759 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %104,8 artışla 700,2 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %23,7 düşüşle 296.855 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 249.583 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2021

Ocak-Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Kasım 2021

Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

296.855

389.076

-23,70

33.804

17.952

88,30

Çin

249.583

38.480

548,60

21.265

3.646

483,24

Güney Kore

81.975

55.281

48,29

8.104

4.866

66,54

Hollanda

24.814

20.545

20,78

1.713

4.231

-59,51

Belçika

18.702

65.176

-71,31

1.411

2.643

-46,61

Ukrayna

16.284

15.639

4,12

-

1.669

-

Romanya

10.601

31.551

-66,40

150

974

-84,60

İtalya

8.248

15.134

-45,50

830

2827

-70,64

İsveç

6.070

3.927

54,57

267

421

-36,58

İspanya

5.746

3.034

89,39

464

25

-

Türkiye'nin geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:

 

                                            

 


Etiketler: Türkiye  Avrupa  yassı ürünler  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »


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