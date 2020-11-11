Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %14,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %32,4 ve yıllık %18,8 düşüşle 43.681 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %30,5 ve yıllık %27,4 düşüşle 23,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı, yıllık %14,8 artışla 576.180 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %2,6 düşüşle 297,65 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %38,83 artışla 353.889 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 61.509 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2020
|
Ocak-Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2020
|
Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
353.889
|
254.908
|
38,83
|
30.566
|
26.635
|
14,76
|
Belçika
|
61.509
|
40.782
|
50,82
|
6.614
|
8.001
|
-17,34
|
Güney Kore
|
41.688
|
9.093
|
358,46
|
883
|
1.472
|
-40,01
|
Romanya
|
30.512
|
53.925
|
-43,42
|
470
|
6.133
|
-92,34
|
Çin
|
28.368
|
13.631
|
108,11
|
320
|
471
|
-32,06
|
Hollanda
|
14.971
|
17.272
|
-13,32
|
2.246
|
2.273
|
-1,19
|
Ukrayna
|
12.930
|
11.258
|
14,85
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
11.719
|
37.770
|
-68,97
|
982
|
5.169
|
-81,00
|
Japonya
|
3.523
|
15.778
|
-77,67
|
-
|
-
|
-
|
İsveç
|
3.219
|
3.784
|
-14,93
|
295
|
432
|
-31,71
Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: