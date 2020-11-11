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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %14,8 arttı

Çarşamba, 11 Kasım 2020 17:01:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %32,4 ve yıllık %18,8 düşüşle 43.681 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %30,5 ve yıllık %27,4 düşüşle 23,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı, yıllık %14,8 artışla 576.180 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %2,6 düşüşle 297,65 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %38,83 artışla 353.889 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 61.509 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2020

Ocak-Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Eylül 2020

Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

353.889

254.908

38,83

30.566

26.635

14,76

Belçika

61.509

40.782

50,82

6.614

8.001

-17,34

Güney Kore

41.688

9.093

358,46

883

1.472

-40,01

Romanya

30.512

53.925

-43,42

470

6.133

-92,34

Çin

28.368

13.631

108,11

320

471

-32,06

Hollanda

14.971

17.272

-13,32

2.246

2.273

-1,19

Ukrayna

12.930

11.258

14,85

-

-

-

İtalya

11.719

37.770

-68,97

982

5.169

-81,00

Japonya

3.523

15.778

-77,67

-

-

-

İsveç

3.219

3.784

-14,93

295

432

-31,71

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:

 


Etiketler: yassı ürünler  Avrupa  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »


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