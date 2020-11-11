Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %14,8 arttı

Çarşamba, 11 Kasım 2020 17:01:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %32,4 ve yıllık %18,8 düşüşle 43.681 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %30,5 ve yıllık %27,4 düşüşle 23,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı, yıllık %14,8 artışla 576.180 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %2,6 düşüşle 297,65 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %38,83 artışla 353.889 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 61.509 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2020 Ocak-Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Eylül 2020 Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 353.889 254.908 38,83 30.566 26.635 14,76 Belçika 61.509 40.782 50,82 6.614 8.001 -17,34 Güney Kore 41.688 9.093 358,46 883 1.472 -40,01 Romanya 30.512 53.925 -43,42 470 6.133 -92,34 Çin 28.368 13.631 108,11 320 471 -32,06 Hollanda 14.971 17.272 -13,32 2.246 2.273 -1,19 Ukrayna 12.930 11.258 14,85 - - - İtalya 11.719 37.770 -68,97 982 5.169 -81,00 Japonya 3.523 15.778 -77,67 - - - İsveç 3.219 3.784 -14,93 295 432 -31,71

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: