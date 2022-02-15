Türkiye'nin soğuk sac ithalatı 2021 yılında %15 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %21,8 düşüş ve yıllık %60,6 artışla 57.046 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %25,1 düşüş ve yıllık %178,7 artışla 62,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2021 yılında Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %15 artışla 794.602 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %108,2 artışla 758,4 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %21,5 düşüşle 324.539 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 258.879 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
2021 yılında Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Aralık 2021
|
Ocak-Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2021
|
Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
324.539
|
413.348
|
-21,49
|
31.883
|
24.272
|
31,36
|
Çin
|
258.879
|
38.481
|
572,74
|
9.296
|
-
|
-
|
Güney Kore
|
87.258
|
56.718
|
53,85
|
5.283
|
1.436
|
267,90
|
Hollanda
|
26.660
|
21.925
|
21,60
|
1.846
|
1.379
|
33,87
|
Belçika
|
19.284
|
66.322
|
-70,92
|
582
|
1.146
|
-49,21
|
Ukrayna
|
17.270
|
15.957
|
8,23
|
986
|
318
|
210,06
|
Romanya
|
12.947
|
32.257
|
-59,86
|
2.345
|
706
|
232,15
|
İtalya
|
8.958
|
18.504
|
-51,59
|
710
|
3.369
|
-78,93
|
İsveç
|
6.537
|
4.787
|
36,56
|
465
|
859
|
-45,87
|
Kazakistan
|
6.056
|
-
|
-
|
887
|
-
|
-
Türkiye'nin 2021 yılında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: