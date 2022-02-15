Türkiye'nin soğuk sac ithalatı 2021 yılında %15 arttı

Salı, 15 Şubat 2022 11:56:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %21,8 düşüş ve yıllık %60,6 artışla 57.046 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %25,1 düşüş ve yıllık %178,7 artışla 62,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %15 artışla 794.602 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %108,2 artışla 758,4 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %21,5 düşüşle 324.539 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 258.879 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

2021 yılında Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 324.539 413.348 -21,49 31.883 24.272 31,36 Çin 258.879 38.481 572,74 9.296 - - Güney Kore 87.258 56.718 53,85 5.283 1.436 267,90 Hollanda 26.660 21.925 21,60 1.846 1.379 33,87 Belçika 19.284 66.322 -70,92 582 1.146 -49,21 Ukrayna 17.270 15.957 8,23 986 318 210,06 Romanya 12.947 32.257 -59,86 2.345 706 232,15 İtalya 8.958 18.504 -51,59 710 3.369 -78,93 İsveç 6.537 4.787 36,56 465 859 -45,87 Kazakistan 6.056 - - 887 - -

Türkiye'nin 2021 yılında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: