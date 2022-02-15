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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı 2021 yılında %15 arttı

Salı, 15 Şubat 2022 11:56:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %21,8 düşüş ve yıllık %60,6 artışla 57.046 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %25,1 düşüş ve yıllık %178,7 artışla 62,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

                                                                   

2021 yılında Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %15 artışla 794.602 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %108,2 artışla 758,4 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %21,5 düşüşle 324.539 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 258.879 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

2021 yılında Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

324.539

413.348

-21,49

31.883

24.272

31,36

Çin

258.879

38.481

572,74

9.296

-

-

Güney Kore

87.258

56.718

53,85

5.283

1.436

267,90

Hollanda

26.660

21.925

21,60

1.846

1.379

33,87

Belçika

19.284

66.322

-70,92

582

1.146

-49,21

Ukrayna

17.270

15.957

8,23

986

318

210,06

Romanya

12.947

32.257

-59,86

2.345

706

232,15

İtalya

8.958

18.504

-51,59

710

3.369

-78,93

İsveç

6.537

4.787

36,56

465

859

-45,87

Kazakistan

6.056

-

-

887

-

-

Türkiye'nin 2021 yılında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: soğuk haddelenmiş  Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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