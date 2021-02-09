Türkiye'nin soğuk sac ithalatı 2020’de %8,1 arttı

Salı, 09 Şubat 2021 14:47:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %11,9 ve yıllık %37,6 düşüşle 35.505 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %5,5 ve yıllık %24,8 düşüşle 22,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %8,1 artışla 690.912 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5 düşüşle 364,23 milyon $ oldu.

2020 yılında, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %26,48 artışla 413.347 mt oldu. Rusya'yı aynı yılda Türkiye'ye 66.314 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.

2020 yılında, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) 2020 2019 Yıllık değişim (%) Aralık 2020 Aralık 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 413.347 326.799 26,48 24.272 28.211 -13,96 Belçika 66.314 65.533 1,19 1.146 11.285 -89,84 Güney Kore 56.719 15.012 277,82 1.437 3.426 -58,06 Çin 38.482 15.271 151,99 - - - Romanya 32.258 64.975 -50,35 707 3.007 -76,49 Hollanda 21.926 22.741 -3,58 1.380 1.823 -24,30 İtalya 18.504 43.956 -57,90 3.370 3.677 -8,35 Ukrayna 15.957 12.437 28,30 319 717 -55,51 İsveç 4.787 5.303 -9,73 859 350 145,43 Avusturya 4.177 1.122 272,28 491 - -

Türkiye'nin 2020 yılında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: