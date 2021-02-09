Türkiye'nin soğuk sac ithalatı 2020’de %8,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %11,9 ve yıllık %37,6 düşüşle 35.505 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %5,5 ve yıllık %24,8 düşüşle 22,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2020 yılında, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %8,1 artışla 690.912 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5 düşüşle 364,23 milyon $ oldu.
2020 yılında, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %26,48 artışla 413.347 mt oldu. Rusya'yı aynı yılda Türkiye'ye 66.314 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.
2020 yılında, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2020
|
Aralık 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
413.347
|
326.799
|
26,48
|
24.272
|
28.211
|
-13,96
|
Belçika
|
66.314
|
65.533
|
1,19
|
1.146
|
11.285
|
-89,84
|
Güney Kore
|
56.719
|
15.012
|
277,82
|
1.437
|
3.426
|
-58,06
|
Çin
|
38.482
|
15.271
|
151,99
|
-
|
-
|
-
|
Romanya
|
32.258
|
64.975
|
-50,35
|
707
|
3.007
|
-76,49
|
Hollanda
|
21.926
|
22.741
|
-3,58
|
1.380
|
1.823
|
-24,30
|
İtalya
|
18.504
|
43.956
|
-57,90
|
3.370
|
3.677
|
-8,35
|
Ukrayna
|
15.957
|
12.437
|
28,30
|
319
|
717
|
-55,51
|
İsveç
|
4.787
|
5.303
|
-9,73
|
859
|
350
|
145,43
|
Avusturya
|
4.177
|
1.122
|
272,28
|
491
|
-
|
-
Türkiye'nin 2020 yılında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: