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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı 2020’de %8,1 arttı

Salı, 09 Şubat 2021 14:47:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %11,9 ve yıllık %37,6 düşüşle 35.505 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %5,5 ve yıllık %24,8 düşüşle 22,40 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %8,1 artışla 690.912 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5 düşüşle 364,23 milyon $ oldu.

2020 yılında, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %26,48 artışla 413.347 mt oldu. Rusya'yı aynı yılda Türkiye'ye 66.314 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.

2020 yılında, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Yıllık değişim (%)

Aralık 2020

Aralık 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

413.347

326.799

26,48

24.272

28.211

-13,96

Belçika

66.314

65.533

1,19

1.146

11.285

-89,84

Güney Kore

56.719

15.012

277,82

1.437

3.426

-58,06

Çin

38.482

15.271

151,99

-

-

-

Romanya

32.258

64.975

-50,35

707

3.007

-76,49

Hollanda

21.926

22.741

-3,58

1.380

1.823

-24,30

İtalya

18.504

43.956

-57,90

3.370

3.677

-8,35

Ukrayna

15.957

12.437

28,30

319

717

-55,51

İsveç

4.787

5.303

-9,73

859

350

145,43

Avusturya

4.177

1.122

272,28

491

-

-

Türkiye'nin 2020 yılında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


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