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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %16 düştü

Perşembe, 09 Ocak 2025 11:26:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %32,9 ve yıllık %30,3 artışla 366.419 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %23,4 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %12,1 artışla 204,22 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %16 düşüşle 3.303.787 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %21,6 düşüşle 2,09 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.606.103 mt ile Çin oldu. Çin’i, 567.950 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 437.401 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2024

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2023

Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)

Çin

1.470.738

1.606.103

9,2

142.236

99.779

-29,8

Mısır

226.878

567.950

150,3

-

98.598

-

Rusya

597.440

437.401

-26,8

15.144

130.787

763,6

Güney Kore

309.016

259.635

-16

48.161

21.760

-54,8

Tayvan

173.912

118.583

-31,8

-

-

-

Fransa

125.860

114.459

-9,1

16.245

9.577

-41

Japonya

601.844

87.043

-85,5

29.471

-

-

Belçika

39.752

38.755

-2,5

4.288

2.326

-45,8

Brezilya

14.992

18.727

24,9

-

-

-

Vietnam

49.994

17.698

-64,6

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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