Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %16 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %32,9 ve yıllık %30,3 artışla 366.419 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %23,4 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %12,1 artışla 204,22 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %16 düşüşle 3.303.787 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %21,6 düşüşle 2,09 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.606.103 mt ile Çin oldu. Çin’i, 567.950 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 437.401 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2023 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Çin 1.470.738 1.606.103 9,2 142.236 99.779 -29,8 Mısır 226.878 567.950 150,3 - 98.598 - Rusya 597.440 437.401 -26,8 15.144 130.787 763,6 Güney Kore 309.016 259.635 -16 48.161 21.760 -54,8 Tayvan 173.912 118.583 -31,8 - - - Fransa 125.860 114.459 -9,1 16.245 9.577 -41 Japonya 601.844 87.043 -85,5 29.471 - - Belçika 39.752 38.755 -2,5 4.288 2.326 -45,8 Brezilya 14.992 18.727 24,9 - - - Vietnam 49.994 17.698 -64,6 - - -