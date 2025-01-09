Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %16 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %32,9 ve yıllık %30,3 artışla 366.419 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %23,4 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %12,1 artışla 204,22 milyon $ oldu.
Geçtiğimiz yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %16 düşüşle 3.303.787 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %21,6 düşüşle 2,09 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.606.103 mt ile Çin oldu. Çin’i, 567.950 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 437.401 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2024
|
Yıllık değişim
|
Kasım 2023
|
Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Çin
|
1.470.738
|
1.606.103
|
9,2
|
142.236
|
99.779
|
-29,8
|
Mısır
|
226.878
|
567.950
|
150,3
|
-
|
98.598
|
-
|
Rusya
|
597.440
|
437.401
|
-26,8
|
15.144
|
130.787
|
763,6
|
Güney Kore
|
309.016
|
259.635
|
-16
|
48.161
|
21.760
|
-54,8
|
Tayvan
|
173.912
|
118.583
|
-31,8
|
-
|
-
|
-
|
Fransa
|
125.860
|
114.459
|
-9,1
|
16.245
|
9.577
|
-41
|
Japonya
|
601.844
|
87.043
|
-85,5
|
29.471
|
-
|
-
|
Belçika
|
39.752
|
38.755
|
-2,5
|
4.288
|
2.326
|
-45,8
|
Brezilya
|
14.992
|
18.727
|
24,9
|
-
|
-
|
-
|
Vietnam
|
49.994
|
17.698
|
-64,6
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: