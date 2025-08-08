Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in ilk yarısında %8,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Haziran ayında aylık %43,8 düşüş ve yıllık %5,6 artışla 288.532 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %43 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %11,3 düşüşle 157,08 milyon $ oldu.
Yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 1,87 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %21,3 düşüşle 1,04 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak-Haziran 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %29,7 düşüşle 709.485 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %104,9 artışla 414.867 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %29,5 düşüşle 243.567 mt ihracat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2025
|Ocak-Haziran 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2025
|Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Çin
|709.485
|1.008.560
|-29,7
|69.082
|112.414
|-38,5
|Rusya
|414.867
|202.498
|104,9
|104.967
|17.010
|517,1
|Mısır
|243.567
|345.450
|-29,5
|34.328
|56.970
|-39,7
|G. Kore
|179.816
|150.805
|19,2
|36.714
|27.586
|33,1
|Japonya
|140.827
|87.031
|61,8
|26.914
|5.844
|360,5
|Fransa
|70.561
|64.420
|9,5
|13.202
|7.569
|74,4
|Tayvan
|39.686
|85.362
|-53,5
|-
|38.179
|-
|Belçika
|28.810
|24.490
|17,6
|2.077
|3.561
|-41,7
|Almanya
|27.014
|6.021
|348,7
|672
|268
|150,7
|Ukrayna
|5.012
|5.053
|-0,8
|-
|-
|-
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2025