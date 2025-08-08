Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in ilk yarısında %8,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Haziran ayında aylık %43,8 düşüş ve yıllık %5,6 artışla 288.532 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %43 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %11,3 düşüşle 157,08 milyon $ oldu.

Yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 1,87 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %21,3 düşüşle 1,04 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak-Haziran 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %29,7 düşüşle 709.485 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %104,9 artışla 414.867 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %29,5 düşüşle 243.567 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2025 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Çin 709.485 1.008.560 -29,7 69.082 112.414 -38,5 Rusya 414.867 202.498 104,9 104.967 17.010 517,1 Mısır 243.567 345.450 -29,5 34.328 56.970 -39,7 G. Kore 179.816 150.805 19,2 36.714 27.586 33,1 Japonya 140.827 87.031 61,8 26.914 5.844 360,5 Fransa 70.561 64.420 9,5 13.202 7.569 74,4 Tayvan 39.686 85.362 -53,5 - 38.179 - Belçika 28.810 24.490 17,6 2.077 3.561 -41,7 Almanya 27.014 6.021 348,7 672 268 150,7 Ukrayna 5.012 5.053 -0,8 - - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2025