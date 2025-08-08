 |  Giriş 
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in ilk yarısında %8,3 düştü

Cuma, 08 Ağustos 2025 11:59:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Haziran ayında aylık %43,8 düşüş ve yıllık %5,6 artışla 288.532 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %43 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %11,3 düşüşle 157,08 milyon $ oldu.

Yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 1,87 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %21,3 düşüşle 1,04 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak-Haziran 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %29,7 düşüşle 709.485 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %104,9 artışla 414.867 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %29,5 düşüşle 243.567 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2025 Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)
Çin 709.485 1.008.560 -29,7 69.082 112.414 -38,5
Rusya 414.867 202.498 104,9 104.967 17.010 517,1
Mısır 243.567 345.450 -29,5 34.328 56.970 -39,7
G. Kore 179.816 150.805 19,2 36.714 27.586 33,1
Japonya 140.827 87.031 61,8 26.914 5.844 360,5
Fransa 70.561 64.420 9,5 13.202 7.569 74,4
Tayvan 39.686 85.362 -53,5 - 38.179 -
Belçika 28.810 24.490 17,6 2.077 3.561 -41,7
Almanya 27.014 6.021 348,7 672 268 150,7
Ukrayna 5.012 5.053 -0,8 - - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2025

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2025

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

