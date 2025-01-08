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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %94,9 arttı

Çarşamba, 08 Ocak 2025 15:31:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %32,1 düşüş ve yıllık %30,9 artışla 102.363 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,4 düşüş ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %24,8 artışla 61,70 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %94,9 artışla 2.083.265 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %77,8 artışla 1,33 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 610.873 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 249.279 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 233.996 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2024

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2023

Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)

İtalya

255.279

610.873

139,3

8.823

23.939

171,3

İspanya

86.234

249.279

189,1

-

5.545

-

Mısır

189.905

233.996

23,2

29.149

15.902

-45,4

Cezayir

69.486

141.812

104,1

7.946

8.009

0,8

Yunanistan

59.114

111.691

88,9

5.410

49

-99,1

Portekiz

1.629

111.672

>1000

-

-

  

İngiltere

35.009

57.928

65,5

-

-

  

Ukrayna

23.228

57.124

145,9

1.015

3.020

197,5

Sırbistan

13.002

43.042

231

2.303

4.010

74,1

Libya

18.370

42.293

130,2

2.034

5.453

168,1

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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