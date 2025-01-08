Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %94,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %32,1 düşüş ve yıllık %30,9 artışla 102.363 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,4 düşüş ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %24,8 artışla 61,70 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %94,9 artışla 2.083.265 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %77,8 artışla 1,33 milyar $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 610.873 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 249.279 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 233.996 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2024
|
Yıllık değişim
|
Kasım 2023
|
Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
İtalya
|
255.279
|
610.873
|
139,3
|
8.823
|
23.939
|
171,3
|
İspanya
|
86.234
|
249.279
|
189,1
|
-
|
5.545
|
-
|
Mısır
|
189.905
|
233.996
|
23,2
|
29.149
|
15.902
|
-45,4
|
Cezayir
|
69.486
|
141.812
|
104,1
|
7.946
|
8.009
|
0,8
|
Yunanistan
|
59.114
|
111.691
|
88,9
|
5.410
|
49
|
-99,1
|
Portekiz
|
1.629
|
111.672
|
>1000
|
-
|
-
|
İngiltere
|
35.009
|
57.928
|
65,5
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
23.228
|
57.124
|
145,9
|
1.015
|
3.020
|
197,5
|
Sırbistan
|
13.002
|
43.042
|
231
|
2.303
|
4.010
|
74,1
|
Libya
|
18.370
|
42.293
|
130,2
|
2.034
|
5.453
|
168,1
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: