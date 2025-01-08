Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %94,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %32,1 düşüş ve yıllık %30,9 artışla 102.363 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,4 düşüş ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %24,8 artışla 61,70 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %94,9 artışla 2.083.265 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %77,8 artışla 1,33 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 610.873 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 249.279 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 233.996 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2023 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 255.279 610.873 139,3 8.823 23.939 171,3 İspanya 86.234 249.279 189,1 - 5.545 - Mısır 189.905 233.996 23,2 29.149 15.902 -45,4 Cezayir 69.486 141.812 104,1 7.946 8.009 0,8 Yunanistan 59.114 111.691 88,9 5.410 49 -99,1 Portekiz 1.629 111.672 >1000 - - İngiltere 35.009 57.928 65,5 - - Ukrayna 23.228 57.124 145,9 1.015 3.020 197,5 Sırbistan 13.002 43.042 231 2.303 4.010 74,1 Libya 18.370 42.293 130,2 2.034 5.453 168,1