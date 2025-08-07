Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in ilk yarısında %43,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Haziran ayında aylık %7 düşüş ve yıllık %12,2 artışla 272.321 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %3,4 düşüş ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %10,1 artışla 166,08 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %43,1 artışla 1,57 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %25,9 artışla 916,16 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %35,7 artışla 455.320 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 265.865 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 155.561 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.
Yılın ilk yarısında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2025
|Ocak-Haziran 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2025
|Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|İtalya
|455.320
|335.450
|35,7
|102.440
|105.644
|-3
|İspanya
|265.865
|121.521
|118,8
|21.843
|12.071
|81
|Portekiz
|155.561
|40.314
|285,9
|42.970
|20.029
|114,5
|Yunanistan
|94.497
|73.152
|29,2
|13.423
|20.976
|-36
|Mısır
|92.211
|130.505
|-29,3
|11.393
|18.371
|-38
|ABD
|63.794
|18.749
|240,3
|-
|-
|-
|Libya
|47.805
|12.650
|277,9
|8.844
|7.217
|22,5
|Belçika
|47.743
|30.772
|55,2
|25.308
|13.449
|88,2
|Ukrayna
|39.536
|14.875
|165,8
|8.267
|598
|>1000
|Romanya
|34.245
|15.321
|123,5
|7.237
|2.085
|247,1
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2025