Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in ilk yarısında %43,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Haziran ayında aylık %7 düşüş ve yıllık %12,2 artışla 272.321 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %3,4 düşüş ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %10,1 artışla 166,08 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %43,1 artışla 1,57 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %25,9 artışla 916,16 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %35,7 artışla 455.320 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 265.865 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 155.561 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2025 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 455.320 335.450 35,7 102.440 105.644 -3 İspanya 265.865 121.521 118,8 21.843 12.071 81 Portekiz 155.561 40.314 285,9 42.970 20.029 114,5 Yunanistan 94.497 73.152 29,2 13.423 20.976 -36 Mısır 92.211 130.505 -29,3 11.393 18.371 -38 ABD 63.794 18.749 240,3 - - - Libya 47.805 12.650 277,9 8.844 7.217 22,5 Belçika 47.743 30.772 55,2 25.308 13.449 88,2 Ukrayna 39.536 14.875 165,8 8.267 598 >1000 Romanya 34.245 15.321 123,5 7.237 2.085 247,1

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2025