Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %117 arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 12:26:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %16,8 düşüş ve yıllık %163,3 artış kaydederek 339.166 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,7 düşüş ve yıllık %246 artışla 199,02 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %117 artışla 920.710 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %173,8 artışla 511,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 514.030 mt ile yıllık %114,21 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 167.978 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk üç ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 514.030 239.964 114,21 198.933 40.502 391,17 Ukrayna 167.978 141.462 18,74 30.411 64.108 -52,56 Katar 97.019 - - 49.002 - - Umman 37.344 - - - - - Hindistan 29.954 - - 29.954 - - Azerbaycan 22.644 - - 8.612 - -

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: