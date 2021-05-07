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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %117 arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 12:26:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %16,8 düşüş ve yıllık %163,3 artış kaydederek 339.166 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,7 düşüş ve yıllık %246 artışla 199,02 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %117 artışla 920.710 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %173,8 artışla 511,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 514.030 mt ile yıllık %114,21 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 167.978 mt ile Ukrayna takip etti.           

Türkiye'nin yılın ilk üç ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

514.030

239.964

114,21

198.933

40.502

391,17

Ukrayna

167.978

141.462

18,74

30.411

64.108

-52,56

Katar

97.019

-

-

49.002

-

-

Umman

37.344

-

-

-

-

-

Hindistan

29.954

-

-

29.954

-

-

Azerbaycan

22.644

-

-

8.612

-

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: çelik üretimi  yarı ürünler  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  kütük  Türkiye  |  benzer haberler »


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