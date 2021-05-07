Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %117 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %16,8 düşüş ve yıllık %163,3 artış kaydederek 339.166 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,7 düşüş ve yıllık %246 artışla 199,02 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %117 artışla 920.710 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %173,8 artışla 511,95 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 514.030 mt ile yıllık %114,21 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 167.978 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk üç ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2021
|
Ocak-Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2021
|
Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
514.030
|
239.964
|
114,21
|
198.933
|
40.502
|
391,17
|
Ukrayna
|
167.978
|
141.462
|
18,74
|
30.411
|
64.108
|
-52,56
|
Katar
|
97.019
|
-
|
-
|
49.002
|
-
|
-
|
Umman
|
37.344
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Hindistan
|
29.954
|
-
|
-
|
29.954
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
22.644
|
-
|
-
|
8.612
|
-
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: