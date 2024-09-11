Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %29,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %58,9 artış ve yıllık %7,8 düşüşle 261.251 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %58,9 artış ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %13,8 düşüşle 144,65 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %29,5 düşüşle 1.584.972 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33 düşüşle 903,28 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 321.417 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 216.871 mt kütük ve blum ihraç eden Endonezya ve 211.826 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.053.242 321.417 -69,5 112.792 42.763 -62,1 Endonezya - 216.871 - - 30.589 - Malezya 94.377 211.826 124,4 10.019 50.029 399,3 Cezayir 414.799 208.857 -49,6 50.718 35.794 -29,4 Suudi Arabistan - 106.319 - - - - Ukrayna 47.878 94.949 98,3 28.286 37.021 30,9 İran 88.028 76.671 -12,9 14.288 12.188 -14,7 Pakistan 33.929 56.091 65,3 2.957 9.476 220,5 Azerbaycan 74.636 48.721 -34,7 8.251 2.922 -64,6 Hindistan 87.533 29.912 -65,8 29.889 - -