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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %29,5 düştü

Çarşamba, 11 Eylül 2024 10:19:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %58,9 artış ve yıllık %7,8 düşüşle 261.251 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %58,9 artış ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %13,8 düşüşle 144,65 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %29,5 düşüşle 1.584.972 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33 düşüşle 903,28 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 321.417 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 216.871 mt kütük ve blum ihraç eden Endonezya ve 211.826 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

1.053.242

321.417

-69,5

112.792

42.763

-62,1

Endonezya

-

216.871

-

-

30.589

-

Malezya

94.377

211.826

124,4

10.019

50.029

399,3

Cezayir

414.799

208.857

-49,6

50.718

35.794

-29,4

Suudi Arabistan

-

106.319

-

-

-

-

Ukrayna

47.878

94.949

98,3

28.286

37.021

30,9

İran

88.028

76.671

-12,9

14.288

12.188

-14,7

Pakistan

33.929

56.091

65,3

2.957

9.476

220,5

Azerbaycan

74.636

48.721

-34,7

8.251

2.922

-64,6

Hindistan

87.533

29.912

-65,8

29.889

-

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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