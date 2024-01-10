Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %27,6 arttı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 10:12:13 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %117,1 artışla ve yıllık %16,6 düşüşle 227.113 mt oldu. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %111,1 artarak ve yıllık %22,9 düşerek 121,30 milyon $ seviyesinde yer aldı.

2023 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %27,6 artarak 2,87 milyon mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %11 artışla 1,70 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1.305.249 mt ile yıllık %6,7 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %551,4 artışla 518.891 mt kütük ile blum ihraç eden Cezayir ve yıllık %31,8 artışla 221.375 ihracat yapan Umman takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Kasım 2023 Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Rusya 1.305.249 1.398.633 -6,7 90.814 122.306 -25,7 Cezayir 518.891 79.661 +551,4 76.080 21.967 +246,3 Umman 221.375 167.921 +31,8 23.499 29.780 -21,1 Malezya 163.391 - - - - - İran 124.567 101.375 +22,9 14.794 5.145 +187,5 Hindistan 87.542 49.443 +77,1 - - - Azerbaycan 78.872 67.528 +16,8 4.616 1.858 +148,4 Ukrayna 67.134 117.538 -42,9 9.708 7.554 +28,5 Kuveyt 61.698 45.128 +36,7 - - - Beyaz Rusya 47.124 - - - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: