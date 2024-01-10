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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %27,6 arttı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 10:12:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %117,1 artışla ve yıllık %16,6 düşüşle 227.113 mt oldu. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %111,1 artarak ve yıllık %22,9 düşerek 121,30 milyon $ seviyesinde yer aldı.

2023 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %27,6 artarak 2,87 milyon mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %11 artışla 1,70 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1.305.249 mt ile yıllık %6,7 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %551,4 artışla 518.891 mt kütük ile blum ihraç eden Cezayir ve yıllık %31,8 artışla 221.375 ihracat yapan Umman takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Kasım 2023

Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.305.249

1.398.633

-6,7

90.814

122.306

-25,7

Cezayir

518.891

79.661

+551,4

76.080

21.967

+246,3

Umman

221.375

167.921

+31,8

23.499

29.780

-21,1

Malezya

163.391

-

-

-

-

-

İran

124.567

101.375

+22,9

14.794

5.145

+187,5

Hindistan

87.542

49.443

+77,1

-

-

-

Azerbaycan

78.872

67.528

+16,8

4.616

1.858

+148,4

Ukrayna

67.134

117.538

-42,9

9.708

7.554

+28,5

Kuveyt

61.698

45.128

+36,7

-

-

-

Beyaz Rusya

47.124

-

-

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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