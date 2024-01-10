Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %27,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %117,1 artışla ve yıllık %16,6 düşüşle 227.113 mt oldu. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %111,1 artarak ve yıllık %22,9 düşerek 121,30 milyon $ seviyesinde yer aldı.
2023 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %27,6 artarak 2,87 milyon mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %11 artışla 1,70 milyar $ seviyesine yükseldi.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1.305.249 mt ile yıllık %6,7 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %551,4 artışla 518.891 mt kütük ile blum ihraç eden Cezayir ve yıllık %31,8 artışla 221.375 ihracat yapan Umman takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2023
|
Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.305.249
|
1.398.633
|
-6,7
|
90.814
|
122.306
|
-25,7
|
Cezayir
|
518.891
|
79.661
|
+551,4
|
76.080
|
21.967
|
+246,3
|
Umman
|
221.375
|
167.921
|
+31,8
|
23.499
|
29.780
|
-21,1
|
Malezya
|
163.391
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İran
|
124.567
|
101.375
|
+22,9
|
14.794
|
5.145
|
+187,5
|
Hindistan
|
87.542
|
49.443
|
+77,1
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
78.872
|
67.528
|
+16,8
|
4.616
|
1.858
|
+148,4
|
Ukrayna
|
67.134
|
117.538
|
-42,9
|
9.708
|
7.554
|
+28,5
|
Kuveyt
|
61.698
|
45.128
|
+36,7
|
-
|
-
|
-
|
Beyaz Rusya
|
47.124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: