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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %32,6 düştü

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 11:40:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %5,9 artış ve yıllık %38,3 düşüşle 164.382 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %0,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %45,7 düşüşle 91,07 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %32,6 düşüşle 1.323.691 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %35,7 düşüşle 758,64 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 278.654 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 186.282 mt kütük ve blum ihraç eden Endonezya ve 173.062 mt ihracat yapan Cezayir takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

940.451

278.654

-70,4

190.827

43.029

-77,5

Endonezya

-

186.282

-

-

31.117

-

Cezayir

364.082

173.062

-52,5

16.869

9.975

-40,9

Malezya

84.358

161.797

91,8

27.401

14.557

-46,9

Suudi Arabistan

-

106.319

-

-

-

-

İran

73.691

64.484

-12,5

4.807

16.002

232,9

Ukrayna

19.592

57.915

195,6

-

17.259

-

Pakistan

30.972

46.615

50,5

4.494

8.250

83,6

Azerbaycan

66.385

45.798

-31

7.257

6.269

-13,6

Hindistan

57.643

29.912

-48,1

-

-

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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