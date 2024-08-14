Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %32,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %5,9 artış ve yıllık %38,3 düşüşle 164.382 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %0,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %45,7 düşüşle 91,07 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %32,6 düşüşle 1.323.691 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %35,7 düşüşle 758,64 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 278.654 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 186.282 mt kütük ve blum ihraç eden Endonezya ve 173.062 mt ihracat yapan Cezayir takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 940.451 278.654 -70,4 190.827 43.029 -77,5 Endonezya - 186.282 - - 31.117 - Cezayir 364.082 173.062 -52,5 16.869 9.975 -40,9 Malezya 84.358 161.797 91,8 27.401 14.557 -46,9 Suudi Arabistan - 106.319 - - - - İran 73.691 64.484 -12,5 4.807 16.002 232,9 Ukrayna 19.592 57.915 195,6 - 17.259 - Pakistan 30.972 46.615 50,5 4.494 8.250 83,6 Azerbaycan 66.385 45.798 -31 7.257 6.269 -13,6 Hindistan 57.643 29.912 -48,1 - - -