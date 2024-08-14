Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %32,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %5,9 artış ve yıllık %38,3 düşüşle 164.382 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %0,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %45,7 düşüşle 91,07 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %32,6 düşüşle 1.323.691 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %35,7 düşüşle 758,64 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 278.654 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 186.282 mt kütük ve blum ihraç eden Endonezya ve 173.062 mt ihracat yapan Cezayir takip etti.
Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2023
|
Ocak-Haziran 2024
|
Yıllık değişim
|
Haziran 2023
|
Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Rusya
|
940.451
|
278.654
|
-70,4
|
190.827
|
43.029
|
-77,5
|
Endonezya
|
-
|
186.282
|
-
|
-
|
31.117
|
-
|
Cezayir
|
364.082
|
173.062
|
-52,5
|
16.869
|
9.975
|
-40,9
|
Malezya
|
84.358
|
161.797
|
91,8
|
27.401
|
14.557
|
-46,9
|
Suudi Arabistan
|
-
|
106.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İran
|
73.691
|
64.484
|
-12,5
|
4.807
|
16.002
|
232,9
|
Ukrayna
|
19.592
|
57.915
|
195,6
|
-
|
17.259
|
-
|
Pakistan
|
30.972
|
46.615
|
50,5
|
4.494
|
8.250
|
83,6
|
Azerbaycan
|
66.385
|
45.798
|
-31
|
7.257
|
6.269
|
-13,6
|
Hindistan
|
57.643
|
29.912
|
-48,1
|
-
|
-
|
-
Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: