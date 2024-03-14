Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %47,5 düştü

Perşembe, 14 Mart 2024 11:49:10 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %2,5 artış ve yıllık %47,5 düşüşle 191.163 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %7,8 artış ve yıllık %40,8 düşüşle 108,92 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı kütük ve blum ithalatı yıllık %53 düşüşle 59.863 mt olurken Rusya’yı 51.489 mt kütük ve bulum ihraç eden Suudi Arabistan ve 20.973 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) Rusya 59.863 127.479 -53 Suudi Arabistan 51.489 - - Ukrayna 20.973 - - Cezayir 19.999 49.327 -59,4 Diğer Ülkeler 12.335 - - İran 9.852 15.549 -36,6 Azerbaycan 7.720 3.613 +113,7 Pakistan 6.738 5.097 -32,2 Almanya 973 546 +78,2 İtalya 435 153 -64,8

Ocak ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: