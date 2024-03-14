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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %47,5 düştü

Perşembe, 14 Mart 2024 11:49:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %2,5 artış ve yıllık %47,5 düşüşle 191.163 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %7,8 artış ve yıllık %40,8 düşüşle 108,92 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı kütük ve blum ithalatı yıllık %53 düşüşle 59.863 mt olurken Rusya’yı 51.489 mt kütük ve bulum ihraç eden Suudi Arabistan ve 20.973 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

Rusya

59.863

127.479

-53

Suudi Arabistan

51.489

-

-

Ukrayna

20.973

-

-

Cezayir

19.999

49.327

-59,4

Diğer Ülkeler

12.335

-

-

İran

9.852

15.549

-36,6

Azerbaycan

7.720

3.613

+113,7

Pakistan

6.738

5.097

-32,2

Almanya

973

546

+78,2

İtalya

435

153

-64,8

Ocak ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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