 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %24,6 düştü

Pazartesi, 07 Ekim 2024 15:41:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %4,5 ve yıllık %25,1 artışla 273.063 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %2,6 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %21,7 artışla 148,46 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %24,6 düşüşle 1.858.023 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28,5 düşüşle 1,05 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 381.150 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 315.523 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 233.700 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

1.114.182

381.150

-65,8

60.939

59.702

-2

Malezya

153.271

315.523

105,9

58.894

103.728

76,1

Cezayir

422.808

233.700

-44,7

8.008

24.871

210,6

Endonezya

-

223.859

-

-

7.000

-

Ukrayna

47.878

108.513

126,6

-

13.556

-

İran

94.498

76.998

-18,5

6.469

326

-95

Pakistan

34.817

64.410

85

887

8.320

838

Azerbaycan

77.054

53.407

-30,7

2.418

4.687

93,8

Vietnam

-

43.854

-

-

43.854

-

Hindistan

87.542

29.912

-65,8

9

-

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’de devam eden artışın ardından yukarı yönlü trend diğer piyasalara da yayıldı

04 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da ithal kütük teklifleri 500$/mt CFR’ı geçti, alıcılar Ekim ortasından önce düşüş beklemiyor

03 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İranlı üretici kütük ve slab için yeni ihracat ihaleleri açtı

02 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları sertçe yükseldi, satıcılar düşük arz nedeniyle daha fazla artış hedefliyor

02 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türk alıcılar ithal kütük fiyatlarındaki sert artış nedeniyle geri adım attı

01 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

ASEAN'lı kütük üreticileri Çin’deki toparlanma sayesinde bağlantı fiyatlarını yükseltmeyi başardı

01 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları keskin artış kaydetti

30 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’deki hızlı toparlanma küresel fiyatları yukarı çekti, Ekim görünümü iyileşti

27 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları sertçe yükseldi, Endonezyalı üretici Ocak ayı satışlarına başladı

26 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kütük fiyatları yükselse de alıcıların talebi sınırlı

26 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis