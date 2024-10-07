Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %24,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %4,5 ve yıllık %25,1 artışla 273.063 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %2,6 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %21,7 artışla 148,46 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %24,6 düşüşle 1.858.023 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28,5 düşüşle 1,05 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 381.150 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 315.523 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 233.700 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.114.182 381.150 -65,8 60.939 59.702 -2 Malezya 153.271 315.523 105,9 58.894 103.728 76,1 Cezayir 422.808 233.700 -44,7 8.008 24.871 210,6 Endonezya - 223.859 - - 7.000 - Ukrayna 47.878 108.513 126,6 - 13.556 - İran 94.498 76.998 -18,5 6.469 326 -95 Pakistan 34.817 64.410 85 887 8.320 838 Azerbaycan 77.054 53.407 -30,7 2.418 4.687 93,8 Vietnam - 43.854 - - 43.854 - Hindistan 87.542 29.912 -65,8 9 - -