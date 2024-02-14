Türkiye’nin kütük ithalatı 2023 yılında %22 arttı

Çarşamba, 14 Şubat 2024 11:53:50 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %17,9 ve yıllık %30 düşüşle 186.477 mt oldu. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %16,7 ve yıllık %34,5 düşerek 101,07 milyon $ seviyesinde yer aldı.

2023 yılında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %22 artarak 3,07 milyon mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %6,8 artışla 1,80 milyar $ seviyesine yükseldi.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1.394.194 mt ile yıllık %7,3 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %391,7 artışla 547.496 mt kütük ile blum ihraç eden Cezayir ve yıllık %1,6 artışla 251.461 ihracat yapan Umman takip etti.

Türkiye’nin 2023 yılında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2023 2022 Yıllık değişim (%) Aralık 2023 Aralık 2022 Yıllık değişim (%) Rusya 1.394.194 1.503.439 -7,3 88.945 104.806 -15,1 Cezayir 547.496 111.351 +391,7 28.609 31.690 -9,7 Umman 251.461 247.559 +1,6 30.087 79.639 -62,2 Malezya 163.391 20.968 +679,2 - 20.968 - İran 136.336 113.039 +20,6 12.019 11.537 +4,2 Hindistan 87.542 49.443 +77,1 - - - Ukrayna 67.134 117.538 -42,9 - - - Kuveyt 61.698 45.128 +36,7 - - - Beyaz Rusya 50.185 - - 3.062 - - Pakistan 48.245 37.722 +27,9 7.624 7.911 -3,6

2023 yılında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: