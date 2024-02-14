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Türkiye’nin kütük ithalatı 2023 yılında %22 arttı

Çarşamba, 14 Şubat 2024 11:53:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %17,9 ve yıllık %30 düşüşle 186.477 mt oldu. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %16,7 ve yıllık %34,5 düşerek 101,07 milyon $ seviyesinde yer aldı.

2023 yılında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %22 artarak 3,07 milyon mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %6,8 artışla 1,80 milyar $ seviyesine yükseldi.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1.394.194 mt ile yıllık %7,3 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %391,7 artışla 547.496 mt kütük ile blum ihraç eden Cezayir ve yıllık %1,6 artışla 251.461 ihracat yapan Umman takip etti.

Türkiye’nin 2023 yılında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2023

2022

Yıllık değişim (%)

Aralık 2023

Aralık 2022

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.394.194

1.503.439

-7,3

88.945

104.806

-15,1

Cezayir

547.496

111.351

+391,7

28.609

31.690

-9,7

Umman

251.461

247.559

+1,6

30.087

79.639

-62,2

Malezya

163.391

20.968

+679,2

-

20.968

-

İran

136.336

113.039

+20,6

12.019

11.537

+4,2

Hindistan

87.542

49.443

+77,1

-

-

-

Ukrayna

67.134

117.538

-42,9

-

-

-

Kuveyt

61.698

45.128

+36,7

-

-

-

Beyaz Rusya

50.185

-

-

3.062

-

-

Pakistan

48.245

37.722

+27,9

7.624

7.911

-3,6

2023 yılında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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