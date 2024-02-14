Türkiye’nin kütük ithalatı 2023 yılında %22 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %17,9 ve yıllık %30 düşüşle 186.477 mt oldu. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %16,7 ve yıllık %34,5 düşerek 101,07 milyon $ seviyesinde yer aldı.
2023 yılında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %22 artarak 3,07 milyon mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %6,8 artışla 1,80 milyar $ seviyesine yükseldi.
Aynı yılda Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1.394.194 mt ile yıllık %7,3 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %391,7 artışla 547.496 mt kütük ile blum ihraç eden Cezayir ve yıllık %1,6 artışla 251.461 ihracat yapan Umman takip etti.
Türkiye’nin 2023 yılında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2023
|
Aralık 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.394.194
|
1.503.439
|
-7,3
|
88.945
|
104.806
|
-15,1
|
Cezayir
|
547.496
|
111.351
|
+391,7
|
28.609
|
31.690
|
-9,7
|
Umman
|
251.461
|
247.559
|
+1,6
|
30.087
|
79.639
|
-62,2
|
Malezya
|
163.391
|
20.968
|
+679,2
|
-
|
20.968
|
-
|
İran
|
136.336
|
113.039
|
+20,6
|
12.019
|
11.537
|
+4,2
|
Hindistan
|
87.542
|
49.443
|
+77,1
|
-
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
67.134
|
117.538
|
-42,9
|
-
|
-
|
-
|
Kuveyt
|
61.698
|
45.128
|
+36,7
|
-
|
-
|
-
|
Beyaz Rusya
|
50.185
|
-
|
-
|
3.062
|
-
|
-
|
Pakistan
|
48.245
|
37.722
|
+27,9
|
7.624
|
7.911
|
-3,6
2023 yılında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: