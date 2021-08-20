Türkiye’nin inşaat sektöründe istihdam ikinci çeyrekte %4,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat sayısı endeksi bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla %5 ve 2020 yılının aynı çeyreğine kıyasla %57,5 arttı.
Bununla birlikte, söz konusu çeyrekte, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğine kıyasla %4,6 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi yıllık %36, artış gösterdi.