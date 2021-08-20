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Türkiye’nin inşaat sektöründe istihdam ikinci çeyrekte %4,6 arttı

Cuma, 20 Ağustos 2021 11:52:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat sayısı endeksi bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla %5 ve 2020 yılının aynı çeyreğine kıyasla %57,5 arttı.

Bununla birlikte, söz konusu çeyrekte, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğine kıyasla %4,6 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi yıllık %36, artış gösterdi.


Etiketler: Avrupa  inşaat  Türkiye  |  benzer haberler »


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