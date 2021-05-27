Türkiye’nin inşaat sektöründe istihdam birinci çeyrekte %2,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının birinci çeyreğinde, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat sayısı endeksi bir önceki çeyreğe göre %0,2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %14,8 arttı.
Bununla birlikte, birinci çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü istihdam endeksi, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %2,9 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi 2020 yılının birinci çeyreğine göre %21,8 artış gösterdi.