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Türkiye’nin inşaat sektöründe istihdam birinci çeyrekte %2,9 arttı

Perşembe, 27 Mayıs 2021 11:56:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 2021 yılının birinci çeyreğinde, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat sayısı endeksi bir önceki çeyreğe göre %0,2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %14,8 arttı.

Bununla birlikte, birinci çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü istihdam endeksi, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %2,9 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi 2020 yılının birinci çeyreğine göre %21,8 artış gösterdi.


Etiketler: Avrupa  inşaat  Türkiye  |  benzer haberler »


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