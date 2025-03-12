 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak’ta %55,2 artış kaydetti

Çarşamba, 12 Mart 2025 12:36:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ocak ayında yıllık %55,2 artışla 415.584 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %48,7 artışla 230,15 milyon $ oldu.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Ocak 2025

Aynı yılda Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke yıllık %140,3 artışla 174.210 mt ile Yemen oldu. Yemen’i, 46.725 mt inşaat demiri ithal eden Romanya ve 30.044 mt ithalat yapan Ürdün takip etti.

2025’in Ocak ayında Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

ÜlkeMiktar (mt)  
 Ocak 2025Ocak 2024Yıllık değişim (%)
Yemen174.21072.496140,3
Romanya46.7256.628605
Ürdün30.044--
Suriye20.4327.789162,3
Arnavutluk16.98120.996-19,1
KKTC16.64411.11749,7
Litvanya14.258--
BAE13.225--
Belçika10.037992911,8
Etiyopya9.064--

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

İskenderun merkezli üretici uzun mamul fiyatlarını yükseltti

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir inşaat demiri fiyatlarını sertçe yükseltti

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Mart 2025

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Pacific Steel Group 50 yıl sonra Kaliforniya’daki ilk çelik tesisinin temelini attı

12 Mar | Çelik Haberler

AB kota tonajlarını indirdi, bazı ürün kotalarına üst sınır getirdi

11 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları artarken, satışların tatil öncesinde durgunlaşması bekleniyor

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla yatay

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun bir aranın ardından fiyatlarını yükseltti

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Mart 2025

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group Mart ortası için yerel inşaat demiri fiyatlarını 7$/mt düşürdü

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis