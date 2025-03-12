Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak’ta %55,2 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ocak ayında yıllık %55,2 artışla 415.584 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %48,7 artışla 230,15 milyon $ oldu.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Ocak 2025

Aynı yılda Türkiye ’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke yıllık %140,3 artışla 174.210 mt ile Yemen oldu. Yemen’i, 46.725 mt inşaat demiri ithal eden Romanya ve 30.044 mt ithalat yapan Ürdün takip etti.

2025’in Ocak ayında Türkiye ’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 174.210 72.496 140,3 Romanya 46.725 6.628 605 Ürdün 30.044 - - Suriye 20.432 7.789 162,3 Arnavutluk 16.981 20.996 -19,1 KKTC 16.644 11.117 49,7 Litvanya 14.258 - - BAE 13.225 - - Belçika 10.037 992 911,8 Etiyopya 9.064 - -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak 2025